Войти
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
соседи
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества
позиция
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Байден анонсировал пересмотр политики в отношении Саудовской Аравии

255
Байден анонсировал пересмотр политики в отношении Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом заявил ему, что Вашингтон намерен привлечь Эр-Рияд к ответственности после выводов разведки об обстоятельствах убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Univision.

«Вчера я говорил с королем... Я дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня и в понедельник. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека», — сказал Байден, которого цитирует Reuters.

По словам президента, Вашингтон намерен заставить Эр-Рияд соблюдать права человека, «если он хочет иметь с нами дело», передает CNN. Он не уточнил, какие конкретно шаги собираются предпринять Штаты и коснутся ли они наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

26 февраля Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что операцию, в результате которой был убит Хашкаджи, одобрил лично наследный принц. В документе говорится также, что в операции были задействованы охранники принца и его ключевой советник. Как заявило ведомство, Хашкаджи не могли убить без одобрения принца, поскольку он контролирует принятие решений в стране. «Наследный принц рассматривал Хашкаджи как угрозу для королевства и широко поддержал применение насильственных мер, если они были необходимы, чтобы заставить его замолчать», — приводит Bloomberg выдержку из документа. Отчет был подготовлен еще при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

Директор Нацразведки Аврил Хейнс заявила, что публикация доклада может осложнить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. После того, как отчет был обнародован, Госдепартамент ввел визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению США, могут быть причастны к убийству Хашкаджи, а также к угрозам и запугиванию других диссидентов. При этом наследный принц в этом списке не фигурирует.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что в отчете нацразведки содержится «негативная, ложная и неприемлемая оценка» действий руководства королевства и отвергли выводы ведомства. Министерство назвало убийство Хашкаджи «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны, добавив, что власти предприняли все меры для расследования произошедшего и наказания виновных.

Джамаль Хашкаджи, который был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Он пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства.

Читайте также: Байден пригрозил наказанием Ирану после авиаудара США по Сирии

Саудовская Аравия официально признала гибель журналиста только в октябре 2019 года. Несколько месяцев спустя пятерых человек в королевстве приговорили к смертной казни по делу об убийстве Хашкаджи, еще трое получили тюремные сроки. В сентябре прошлого года были осуждены еще восемь причастных к убийству журналиста: они получили сроки от семи до 20 лет.

В сентябре 2019-го Мухаммед бен Салман впервые прокомментировал гибель Хашкаджи. Он признал, что несет ответственность за убийство журналиста, поскольку оно произошло, когда принц исполнял свои служебные обязанности. В то же время он настоял, что неназванные чиновники, причастные к операции, действовали без его ведома.

Саудовская Аравия, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 27 февраля 2021
Пятница, 26 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016