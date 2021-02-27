Канадский министр заявил о поддержке Украины

Канада ценит дружественные отношения с Украиной и всегда будет поддерживать украинский народ.

Об этом на своей странице в Твиттере написал министр обороны Канады Харджит Саджан.

«Обсудил с министром обороны Украины Андреем Тараном безопасность, сотрудничество, партнерство Украины с НАТО и операцию UNIFIER. Наши отношения — важны. Канада всегда будет рядом с Украиной», — отметил Саджан.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, главы оборонных ведомств двух стран по телефону обсудили выполнение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностям. Речь шла также о вопросах текущей ситуации в Украине и регионе в области безопасности.