В Сеть слили базу данных 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов

На теневых форумах выставили на продажу базу данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. В базе содержатся адреса электронной почты, пароли и логины пользователей. В одном из образцов из архива на продажу содержатся данные об устройствах пользователей VPN, в том числе серийные номера, типы телефонов и бренды, пишет издание.
VPN-сервисы позволяют пользователям подменять настоящий IP-адрес, что дает возможность посещать заблокированные на территории их стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах. SuperVPN входит в число самых популярных VPN для Android. В Google Play его скачали более 100 млн пользователей. У GeckoVPN 10 млн скачиваний, у ChatVPN — 50 тыс.
«Коммерсантъ» отмечает, что данные пользователей SuperVPN уже оказывались в открытом доступе в результате масштабной утечки летом прошлого года.
По мнению опрошенных газетой экспертов, данные пользователей могут быть использованы мошенниками для фишинга и хакерских атак по типу «человек в середине», когда хакер ставит вредоносные инструменты между жертвой и целевым ресурсом, таким образом перехватывая веб-сессии пользователя.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016