В Сеть слили базу данных 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов

На теневых форумах выставили на продажу базу данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. В базе содержатся адреса электронной почты, пароли и логины пользователей. В одном из образцов из архива на продажу содержатся данные об устройствах пользователей VPN, в том числе серийные номера, типы телефонов и бренды, пишет издание.

VPN-сервисы позволяют пользователям подменять настоящий IP-адрес, что дает возможность посещать заблокированные на территории их стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах. SuperVPN входит в число самых популярных VPN для Android. В Google Play его скачали более 100 млн пользователей. У GeckoVPN 10 млн скачиваний, у ChatVPN — 50 тыс.

«Коммерсантъ» отмечает, что данные пользователей SuperVPN уже оказывались в открытом доступе в результате масштабной утечки летом прошлого года.

По мнению опрошенных газетой экспертов, данные пользователей могут быть использованы мошенниками для фишинга и хакерских атак по типу «человек в середине», когда хакер ставит вредоносные инструменты между жертвой и целевым ресурсом, таким образом перехватывая веб-сессии пользователя.