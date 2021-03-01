В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»

В США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом года признана работа Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland), рассказывающая об американке, которая стала безработной из-за экономического кризиса и вынуждена скитаться по стране.
Чжао получила за свой фильм отдельную награду в номинации «Лучшая режиссура».
«Золотой глобус» в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл» получил «Борат-2» Джейсона Уолинера. Лучшим актером комедии стал главный герой фильма Саша Барон Коэн. Как лучшая актриса в той же категории «Золотой глобус» выиграла Розамунд Пайк за картину «Аферистка».
Лучшим фильмом на иностранном языке признана картина «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна.
Награду за лучший полнометражный анимационный фильм забрал мультфильм «Душа» производства Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures.
Лучшим актером в драматическом фильме по версии «Золотого глобуса» стал Чедвик Боузман, награжденный посмертно за роль в «Ма Рейни: мать блюза».
Лучшая актриса в драматическом фильме — Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).
Лучшими актером и актрисой второго плана признаны Дэниел Калуя — за ленту «Иуда и черный мессия» и Джуди Фостер — за «Мавританца».
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