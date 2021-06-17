В России ограничили использование Opera VPN

Российский Роскомнадзор ввел ограничения на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN с 17 июня, они не коснутся российских компаний, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, сообщило ведомство.

«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Как указывает ведомство, эти VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ.

«Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах», — отмечает Роскомнадзор.