В Италии выявили устойчивый к вакцинам штамм коронавируса

Новая мутация коронавируса — нигерийский штамм — обнаружен на севере Италии, в Брешии. Как сообщает агентство ANSA, заявивший о его обнаружении президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо считает, что имеющиеся в распоряжении вакцины могут быть неэффективны против этого штамма.
«Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны», — приводит слова эксперта агентство. При этом подробностей об особенностях штамма не приводится.
В районе Брешии, достаточно затронутой пандемией весной прошлого года, опять растет число заражений, что ведет к ужесточению карантинных мер.
По данным Высшего института здоровья, на данный момент британский штамм, который считается более заразным, превалирует на 54-64% в стране. В начале февраля его распространение среди инфицированных было менее 20%.
Специалисты в Италии на фоне нового роста числа заражений говорят о наступлении «третьей волны» пандемии. Правительство приняло решение закрывать все школы и детские сады в «красных» зонах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, где на 100 тыс. населения приходится более 200-250 инфицированных. До сих пор младшая школа и детсады работали даже в условиях мини-локдауна. Решено также продолжать придерживаться секционного и территориального применения более строгих карантинных мер, варьирующихся даже внутри одного региона.
Число инфицированных с начала пандемии в Италии приближается к 3 млн, более 98 тыс. умерли от последствий коронавирусной инфекции. Согласно данным сводки Минздрава, распространенной во вторник, за последние сутки число инфицированных выросло на 17 тыс., летальных исходов — на 343.
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