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Lufthansa закончила 2020 год с рекордным убытком в €6,7 млрд

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Lufthansa закончила 2020 год с рекордным убытком в €6,7 млрд

Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, понес в 2020 году рекордные убытки в размере €6,7 млрд. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете компании.

По его данным, в 2019 году прибыль авиаконцерна после уплаты всех налогов составила €1,2 млрд. Однако в 2020 году экономические и социальные последствия пандемии коронавируса привели к крупным потерям, размер которых превысил €6,7 млрд. При этом глава компании Карстен Шпор отметил, что 2021 год также станет довольно сложным для концерна. По его словам, объем перевозок Lufthansa составит лишь 40-50% от докризисного уровня 2019 года. Ранее компания планировала довести этот показатель до 60%.

Тем не менее Шпор выразил надежду, что в текущем году убытки Lufthansa будут значительно меньше и авиакомпании не придется в полной мере использовать выделенную ей государственную помощь в размере €9 млрд. «С лета мы ожидаем увеличения спроса, как только ограничительные меры на поездки будут сняты в связи с дальнейшим распространением тестов и вакцин [от коронавируса]», — заключил он. В этом случае в краткосрочной перспективе Lufthansa сможет увеличить объем авиаперевозок до 70% от докризисного уровня.

Авиаконцерн понес огромные убытки в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии, что привело к значительному падению курса его акций. На пике эпидемии коронавируса, когда были закрыты почти все границы в мире, в час компания теряла, по ее собственным данным, около €1 млн.

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25 мая 2020 года правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд, спустя месяц он был утвержден. Согласно условиям, Фонд стабилизации экономики (WSF) ФРГ приобретает право негласного участия в компании за €5,7 млрд в виде собственного капитала. Также правительство выкупает 20% акций за €0,3 млрд. При этом, для того чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ — Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

Lufthansa
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