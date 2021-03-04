Войти
Зеленский раскритиковал строительство «Северного потока-2» в обход Украины
официально
Зеленский раскритиковал строительство «Северного потока-2» в обход Украины
США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая
позиция
США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

рынок труда
RSS

Канаду назвали самой привлекательной страной для трудовых мигрантов

227
Канаду назвали самой привлекательной страной для трудовых мигрантов

Почти четверть трудовых мигрантов в мире предпочитают переехать в Канаду для работы. Также привлекательными для работы странами респонденты сочли США, Австралию и Германию, говорится в совместном исследовании BCG и The Network «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального».

«Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США», — говорится в выводах исследования. По данным исследователей, ее выбрали 24% респондентов.

Отмечается, что в аналогичных исследованиях 2014 и 2018 годов Канада занимала третью строчку в рейтинге популярности стран среди мигрантов, а первую — традиционно США. В 2020 году США стала второй наиболее привлекательной страной для переезда ради работы, ее выбрали 20% респондентов, и столько же отдали предпочтение Австралии. Порядка 19% переехали бы работать в Германию, по 14% — в Великобританию или Японию.

При этом только половина опрошенных готовы переехать в другую страну ради работы, что значительно меньше показателей 2014 (64%) и 2018 годов (57%).

«В то время как все меньше респондентов готовы эмигрировать в другую страну, они с энтузиазмом относятся к работе на зарубежную компанию, оставаясь на родине. 57% участников опроса заявили о предпочтениях удаленной занятости в иностранной компании, и среди этих респондентов США снова вышли на первое место, оттеснив Канаду», — отмечают эксперты, уточнив, что именно специалисты из индустрии IT и цифровых технологий особенно открыты для виртуального найма.

Читайте также: Некоторые заразившиеся коронавирусом могут болеть «вечно», - ученые

Опрос проводился в 190 странах среди 209 тыс. участников в возрасте в среднем от 20 до 40 лет в октябре — декабре 2020 года.

Канада, трудовая миграция
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 марта 2021
Среда, 3 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Инвесторы «голосуют долларом», вот почему китайский богач №1 – это производитель вакцины и тестов от коронавируса

А вы в курсе, что наш любимый «Али-баба» Джек Ма – больше не самый богатый человек Китая? Рассказываю, как же так получилось. Сегодня самый богатый китаец №1 – это Чжун Шаньшань, его состояние оценивается в 84,7 миллиарда долларов США. Самое главное, что, кроме производства бутилированной воды Nongfu Spring Company Limited, Чжун владеет крупнейшим производителем … вакцины и тестов на COVID-19.
Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

Зеленский одним росчерком пера превратил себя в «атамана Зеленого», живущего «по беспределу»

Во всей этой истории с запретом телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne есть один важный момент. Обратите внимание, как со стороны высших чиновников снова зазвучали обещания о «реприватизации». В истории независимой Украины уже был пример, когда власть отбирала активы у олигархов, чтобы … продать иностранным олигархам.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Владимир Зеленский – человек контрастов? Обещал посадить Порошенко, а вместо этого закрывает СМИ

Без малого месяц как власть без суда и следствия остановила вещание телеканалов Zik, Newsone и 112, а нас все еще пичкают мистическими «секретными материалами»... За почти месяц, когда практически 1,5 тысячи человек остались без работы, а миллионам зрителей недвусмысленно указали, что у них нет права выбора и права на информацию - власть так и не предоставила доказательств обвинений, выдвинутых Тарасу Козаку, владельцу телеканалов, или каких бы то ни было оснований юридического, а не голословного характера. И ведь мы начинаем забывать и привыкать, как ко всему остальному беспределу. Новая норма локального уровня.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016