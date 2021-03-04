Канаду назвали самой привлекательной страной для трудовых мигрантов

Почти четверть трудовых мигрантов в мире предпочитают переехать в Канаду для работы. Также привлекательными для работы странами респонденты сочли США, Австралию и Германию, говорится в совместном исследовании BCG и The Network «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального».
«Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США», — говорится в выводах исследования. По данным исследователей, ее выбрали 24% респондентов.
Отмечается, что в аналогичных исследованиях 2014 и 2018 годов Канада занимала третью строчку в рейтинге популярности стран среди мигрантов, а первую — традиционно США. В 2020 году США стала второй наиболее привлекательной страной для переезда ради работы, ее выбрали 20% респондентов, и столько же отдали предпочтение Австралии. Порядка 19% переехали бы работать в Германию, по 14% — в Великобританию или Японию.
При этом только половина опрошенных готовы переехать в другую страну ради работы, что значительно меньше показателей 2014 (64%) и 2018 годов (57%).
«В то время как все меньше респондентов готовы эмигрировать в другую страну, они с энтузиазмом относятся к работе на зарубежную компанию, оставаясь на родине. 57% участников опроса заявили о предпочтениях удаленной занятости в иностранной компании, и среди этих респондентов США снова вышли на первое место, оттеснив Канаду», — отмечают эксперты, уточнив, что именно специалисты из индустрии IT и цифровых технологий особенно открыты для виртуального найма.
Опрос проводился в 190 странах среди 209 тыс. участников в возрасте в среднем от 20 до 40 лет в октябре — декабре 2020 года.
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