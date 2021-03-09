МИД год потратил на подсчет количества памятников Шевченко

Количество установленных украинскому поэту Тарасу Шевченко памятников в мире официально стало рекордным.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
«В день рождения великого Кобзаря Министерство иностранных дел подготовило ему особый подарок, официально зарегистрировав мировой рекорд по количеству установленных памятников выдающемуся художнику в Украине и за рубежом», — говорится в сообщении.
Министерство сообщило, что в течение года тщательно собирало информацию о количестве памятников вместе с областными государственными администрациями, посольствами Украины и украинскими общинами за рубежом.
«Книга рекордов Украины» зафиксировала, что в мире установлено 1167 памятников Тарасу Шевченко. Из них 99 — в 44 зарубежных странах и 1068 — в Украине.
«Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина — там, где мы живем, говорим на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко. В наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на церемонии вручения мирового рекорда.
Напомним, сегодня, 9 марта, исполняется 207 лет со дня рождения великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко.
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