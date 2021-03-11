Инновации, ВВП и «правильный» Гонконг: в Китае одобрили амбициозный план технологического прорыва

Завершила работу четвертая сессия парламента КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Из-за эпидемиологической ситуации она продлилась неделю вместо обычных десяти дней.

Депутаты одобрили план 14-й пятилетки на 2021–2025 годы, а также утвердили цели развития до 2035 года. Основной акцент очередной пятилетки будет сделан на укреплении независимости КНР в технологической сфере — от искусственного интеллекта до квантовых компьютеров и биотехнологий. Как сообщает Wall Street Journal, по окончании пятилетки Китай намерен стать одним из самых инновационных государств мира, а к 2035 году совершить значительный прорыв в инновациях. Для этого расходы на фундаментальные исследования будут увеличиваться более чем на 7% каждый год в течение пяти лет. Это поможет сократить зависимость от иностранного рынка технологий, в частности от американского: США при президенте Дональде Трампе ограничивали возможности для сотрудничества с Китаем.

Развитие технологий должно привести к увеличению ВВП. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на съезде заявил, что в 2021 году рост будет чуть больше 6%. В 2020 году на фоне пандемии рост ВВП Китая достиг минимального значения за 45 лет и составил 2,3%. В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что к 2035 году размер национальной экономики и ВВП на душу населения удвоятся, а 14-я пятилетка должна привести Китай к статусу страны с высоким уровнем дохода (более $12,5 тыс. в год на человека).

Одним из элементов развития станет урбанизация. Создание сверхкрупных городских агломераций должно обеспечить устойчивый рост регионов. Сейчас в КНР насчитывается пять крупнейших агломераций — Пекин, Шанхай, Гонконг, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. В самом густонаселенном из них, Шанхае, проживают 27,8 млн человек. Также власти намерены поддерживать внутреннюю миграцию. Жителям сельских районов, отправляющимся в города на заработки, будет представлена социальная помощь.

Еще одной темой съезда стала реформа избирательной системы Гонконга. Она еще окончательно не утверждена, но, как сообщает South China Morning Post, станет крупнейшим изменением для региона с момента его возвращения под власть материкового Китая в 1997 году. По данным издания, количество мест в городском парламенте увеличится с 70 до 90, а состав коллегии выборщиков — с 1200 до 1500. Коллегия избирает главу гонконгской администрации, большинство в ней занимают сторонники Пекина. Предполагается, что выборщики смогут избирать и часть городского парламента. Как пояснил на съезде официальный представитель ВСНП Чжан Есуй, цель реформы — улучшить избирательную систему города, обеспечив следование принципу «Гонконг, управляемый патриотами».

По мнению министра иностранных дел КНР Ван И, реформа обеспечит стабильность и сохранит высокую степень автономии региона. Процесс преобразования избирательной системы займет от нескольких месяцев до одного года. Глава Гонконга Кэрри Лам поддержала инициативу и призвала осуществить реформу как можно быстрее. Политик выразила обеспокоенность участием в выборах радикальных сил. Без реформы они могут войти в политическую систему Гонконга и нарушить принцип «одна страна — две системы».