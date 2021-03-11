Войти
Шмыгаль хочет расширить круг получателей жилищных субсидий
официально
Шмыгаль хочет расширить круг получателей жилищных субсидий
Зеленский анонсировал старт работы Центра противодействия дезинформации
позиция
Зеленский анонсировал старт работы Центра противодействия дезинформации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Инновации, ВВП и «правильный» Гонконг: в Китае одобрили амбициозный план технологического прорыва

388
Инновации, ВВП и «правильный» Гонконг: в Китае одобрили амбициозный план технологического прорыва

Завершила работу четвертая сессия парламента КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Из-за эпидемиологической ситуации она продлилась неделю вместо обычных десяти дней.

Депутаты одобрили план 14-й пятилетки на 2021–2025 годы, а также утвердили цели развития до 2035 года. Основной акцент очередной пятилетки будет сделан на укреплении независимости КНР в технологической сфере — от искусственного интеллекта до квантовых компьютеров и биотехнологий. Как сообщает Wall Street Journal, по окончании пятилетки Китай намерен стать одним из самых инновационных государств мира, а к 2035 году совершить значительный прорыв в инновациях. Для этого расходы на фундаментальные исследования будут увеличиваться более чем на 7% каждый год в течение пяти лет. Это поможет сократить зависимость от иностранного рынка технологий, в частности от американского: США при президенте Дональде Трампе ограничивали возможности для сотрудничества с Китаем.

Развитие технологий должно привести к увеличению ВВП. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на съезде заявил, что в 2021 году рост будет чуть больше 6%. В 2020 году на фоне пандемии рост ВВП Китая достиг минимального значения за 45 лет и составил 2,3%. В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что к 2035 году размер национальной экономики и ВВП на душу населения удвоятся, а 14-я пятилетка должна привести Китай к статусу страны с высоким уровнем дохода (более $12,5 тыс. в год на человека).

Одним из элементов развития станет урбанизация. Создание сверхкрупных городских агломераций должно обеспечить устойчивый рост регионов. Сейчас в КНР насчитывается пять крупнейших агломераций — Пекин, Шанхай, Гонконг, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. В самом густонаселенном из них, Шанхае, проживают 27,8 млн человек. Также власти намерены поддерживать внутреннюю миграцию. Жителям сельских районов, отправляющимся в города на заработки, будет представлена социальная помощь.

Еще одной темой съезда стала реформа избирательной системы Гонконга. Она еще окончательно не утверждена, но, как сообщает South China Morning Post, станет крупнейшим изменением для региона с момента его возвращения под власть материкового Китая в 1997 году. По данным издания, количество мест в городском парламенте увеличится с 70 до 90, а состав коллегии выборщиков — с 1200 до 1500. Коллегия избирает главу гонконгской администрации, большинство в ней занимают сторонники Пекина. Предполагается, что выборщики смогут избирать и часть городского парламента. Как пояснил на съезде официальный представитель ВСНП Чжан Есуй, цель реформы — улучшить избирательную систему города, обеспечив следование принципу «Гонконг, управляемый патриотами».

Читайте также: AstraZeneca уверяет в безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС

По мнению министра иностранных дел КНР Ван И, реформа обеспечит стабильность и сохранит высокую степень автономии региона. Процесс преобразования избирательной системы займет от нескольких месяцев до одного года. Глава Гонконга Кэрри Лам поддержала инициативу и призвала осуществить реформу как можно быстрее. Политик выразила обеспокоенность участием в выборах радикальных сил. Без реформы они могут войти в политическую систему Гонконга и нарушить принцип «одна страна — две системы».

Китай, инновации, Гонконг
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 11 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Как выглядит февральский топ-10 украинских политиков по версии СМИ

Политические баталии серьезно повлияли на рейтинги цитируемости украинских политиков в СМИ. Новые тенденции отражает рейтинг медиа-популярности украинских политиков за февраль 2021 года, подготовленный одной из киевских пиар-компаний. Интересно, что лидируют в рейтинге президент Владимир Зеленский и его главный политический оппонент – народный депутат и глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Семь лет назад сенсации не было…

На днях скандально известный пропагандист Юрий Бутусов вновь подтвердил свою репутацию «сливного бачка» для своих компетентных старших товарищей, обнародовав запись, где разговор якобы ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента Путина Вячеславом Сурковым от 2014 года. Речь, напомню, в том разговоре шла о подготовке обмена пленными «всех на всех» и об условиях поставок в Украину угля с неподконтрольных территорий, а также российской электроэнергии. Сенсацией, честно говоря, этот разговор стал лишь для зелеботов, с придыханием разгонявших по соцсетям месседж «вскрылась страшная правда!»
Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Як вакцина стає засобом дипломатії

Вакцина стала не просто ліками чи товаром, вона є дипломатичним засобом, здатним примирити двох противників. Проте президент Зеленський, на відміну від Медведчука, обирає шлях конфронтації, а не діалогу. Відмова виробляти на території країни ліки, які готові купувати в усьому світі – це перетворення власних громадян у заручників.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016