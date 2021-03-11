AstraZeneca уверяет в безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС

Вакцина от коронавирусной инфекции производства AstraZeneca показала хорошую эффективность и переносимость пациентами. Об этом заявил представитель компании телеканалу CNBC на фоне отказов от препарата в странах Европы.
«Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится», — говорится в сообщении.
В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что сейчас продолжает расследовать случаи в ЕС, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.
«В настоящее время нет никаких доказательств, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты. Позиция комитета по безопасности EMA такова, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски. И препарат можно продолжать использовать, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических последствий», — заявили в регуляторе.
В EMA отметили, что на 10 марта в Европе зафиксировано 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, получивших инъекцию вакцины AstraZeneca.
11 марта Норвегия и Дания временно приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, после того как датский Национальный совет по вопросам здравоохранения сообщил о случаях образования тромбов у привитых. Итальянские власти не стали останавливать вакцинацию, но запретили одну из партий препаратов после смертей двух мужчин на Сицилии.
До этого аналогичным образом поступили в Австрии — у одной из привитых женщин наступила смерть от тяжелых нарушений свертываемости крови, у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она выздоравливает. На фоне этих сообщений Эстония и Исландия также приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
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