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Нидерланды тоже приостановили использование вакцины от AstraZeneca

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Нидерланды тоже приостановили использование вакцины от AstraZeneca

Власти Нидерландов на две недели, до 28 марта, приостановили использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, говорится в сообщении правительства.

Голландское Управление по лекарственным средствам (MEB) приняло это решение в качестве меры предосторожности после сообщений о возможных побочных эффектах, которые поступили из Дании и Норвегии. Речь идет о риске возникновения тромбов у привившихся.

В заявлении правительства отмечается, что в Нидерландах подобных случаев пока не зафиксировали, а доказательств того, что тромбы могли возникнуть именно из-за введения препарата, нет.

Правительство Нидерландов заявило, что ждет результатов расследования Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Из-за решения приостановить использование препарата властям придется отменить 43 тыс. записей на вакцинацию, отмечает Reuters.

12 марта Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило, что один человек умер от кровоизлияния в мозг после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. На следующий день ведомство заявило, что еще трое были госпитализированы с тромбами через некоторое время после того, как им ввели дозу препарата.

Первые сообщения о возникновении тромбов у людей, сделавших прививку вакциной от AstraZeneca, поступили из Австрии и вызвали волну беспокойства, в результате чего ряд европейских стран, включая Данию, Исландию, Эстонию, Литву и другие, приостановили ее использование. Из-за этого власти Таиланда решили отложить вакцинацию премьер-министра и нескольких членов парламента.

14 марта дождаться дополнительной информации о вакцине от AstraZeneca рекомендовал Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии. При этом ведомство указало, что еще не установлено, действительно ли она приводит к таким побочным эффектам. Официально власти пока не приостановили использование препарата.

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AstraZeneca накануне опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что препарат безопасен. По данным компании, из 17 млн человек в Великобритании и странах ЕС, которые сделали прививку ее вакциной, зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии, но доказательств, что к этому привело именно использование вакцины, нет. Ранее компания отмечала, что вакцина «хорошо переносится», а данные третьей фазы испытаний подтвердили безопасность применения препарата.

В EMA считают, что преимущества вакцины превышают риски и, несмотря на выявленные случаи образования тромбов у привившихся препаратом от AstraZeneca, ее использование можно продолжать.

Нидерланды, AstraZeneca
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