Задержанный в Крыму «украинский шпион» работал на проект «Радио Свобода»

Россиянин, задержанный в Крыму по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины, работал на крымский проект украинской службы «Радио Свобода» — «Крым.Реалии», сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах РФ.
«Установлено, что Есипенко В.Л. работал на «Крым.Реалии», — сказал источник, не раскрывая другие детали.
Информационный сайт «Крым.Реалии» — проект украинской службы «Радио Свобода», начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма.
О задержании некоего Владислава Есипенко, якобы занимавшегося «разведывательно-подрывной деятельностью» в интересах украинской разведки, стало известно сегодня.
Согласно российской информации, Есипенко снимал на фото и видео местности, объектов жизнеобеспечения и людных мест на полуострове.
Сам задержанный якобы признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле «для обеспечения собственной безопасности». Сейчас он водворен в СИЗО.
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