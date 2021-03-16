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В США рассчитывают значительно смягчить ковидные ограничения к июлю

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В США рассчитывают значительно смягчить ковидные ограничения к июлю

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предполагает, что жители страны смогут собираться большими, чем предполагалось ранее, группами к 4 июля. Такое мнение директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США высказал во вторник в эфире телекомпании MSNBC.

«Поймите, что это абсолютно допустимо и возможно», — сказал он в ответ на вопрос в связи с недавним заявлением президента США Джо Байдена, который отметил, что 4 июля граждане страны, возможно, будут праздновать не только День независимости США, но и день независимости от коронавируса. По словам главы государства, это не означает, что будут проводиться крупные мероприятия с большим числом людей, но небольшие группы смогут собраться вместе.

«Он (Байден — Ред.) сказал о том, что мы сможем этого достичь, если будем соблюдать меры предосторожности, — указал Фаучи. — Но чем больше усилий мы предпримем, учитывая низкий уровень числа заражений, тем будет лучше. Не думаю, что он исключает вероятность дальнейшего смягчения ограничений, но он говорит о том, что это минимум того, чего мы можем достигнуть к 4 июля».

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, около 21% населения штатов — более 71 млн человек — получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а примерно 11,5% — 38,3 млн человек — прошли полную вакцинацию.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 535,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

США, коронавирус
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