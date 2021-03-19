В РФ заявили о задержании 14 «сторонников украинских радикалов»

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Геленджике и Ярославле 14 человек, которые якобы являются участниками украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У». ОБ этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) российского ведомства.
«Пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества „М.К.У.“, созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети Интернет псевдоним Егор Яковлев», — сказали в ЦОС.
Задержание проводилось во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества и участие в нем).
13 участников этой группы задержали в Геленджике, еще одного — в Ярославле, сообщили в ЦОС. В домах у задержанных нашли «значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия».
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