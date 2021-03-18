Госдеп США призвал участников «Северного потока – 2» покинуть проект, если они не хотят попасть под санкции

Госдеп США в четверг указал, что компании, участвующие в реализации проекта «Северный поток 2», должны прекратить свое участие в нем, если не хотят попасть под санкции.
«Госдеп вновь предупреждает, что любая компания, задействованная в (строительстве — Ред.) газопровода „Северной поток 2“, рискует попасть под санкции США», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Глава ведомства призывает эти компании «незамедлительно прекратить работу» по реализации данного проекта.
«Как заявлял президент США, „Северный поток 2“ — это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе», — добавил Блинкен.
По его словам, «Северный поток 2», согласно оценке США, следует считать «геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность».
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