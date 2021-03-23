Простуда может защитить от COVID-19

Риновирус, вызывающий простудные заболевания, способен защищать организм от заражения новым коронавирусом. К такому выводу пришла группа исследователей из шотландского Университета Глазго, статью которых во вторник опубликовало британское медицинское издание Journal of Infectious Diseases.

Авторы исследования выяснили, что спровоцированная риновирусом иммунная реакция не дает коронавирусу воспроизводиться в клетках организма. В лабораторных условиях на образцах, которые имитировали слой клеток, покрывающих дыхательные пути, было показано, что «риновирус человека вызывает интерфероновый ответ, блокирующий репликацию SARS-CoV-2». Такой эффект наблюдался и в случаях, когда риновирус попадал в образец за 24 часа до коронавируса, и тогда, когда его вводили в культуру клеток через сутки после их заражения SARS-CoV-2.

Как отмечают ученые, после перенесенной простуды человек вновь становится уязвим для COVID-19. Однако в масштабах населения региона или страны в осенне-зимний период риновирус будет сдерживать коронавирусную инфекцию.

«Математическая симуляция показывает, что данное взаимодействие двух вирусов будет, по всей вероятности, ощущаться в масштабах всей популяции и с распространением риновируса будет падать число новых случаев COVID-19», — говорится в статье. Как заявил вещательной корпорации Би-би-си соавтор исследования Пабло Мурсия, подобный эффект уже наблюдался, когда на фоне вспышки вызываемых риновирусом ОРЗ в ряде стран Европы в 2009 году замедлилось распространение так называемого свиного гриппа.

«Вакцинация, правила соблюдения гигиены, а также особенности взаимодействия двух вирусов могут существенно снизить темпы распространения SARS-CoV-2, однако вакцинация будет производить самый сильный эффект», — подчеркнул Мурсия.

Риновирусы крайне заразны и являются наиболее частой причиной возникновения простуды, которая длится около 10 дней.