Избыток цинка в организме человека оказался способным снизить риск ОРЗ

Медики выяснили, что повышенная концентрация цинка в организме человека примерно на треть снижает вероятность тяжелых респираторных инфекций, а также ускоряет избавление от кашля и других их симптомов. Выводы ученых опубликовал научный журнал BMJ Open.
«Пищевые добавки с высоким содержанием цинка могут снизить вероятность появления респираторных заболеваний, уменьшить их продолжительность и подавить часть их симптомов даже среди тех людей, в чьем организме нормальное количество цинка», — пишут исследователи.
К такому выводу медики под руководством профессора Университета Западного Сиднея Дженнифер Хантер пришли, проанализировав результаты клинических испытаний последних десятилетий. Всего ученые исследовали 28 исследований, в которых участвовало около 5,5 тыс. человек.
Медики изучали, как на организм человека влияют различные пищевые добавки, витамины и другие препараты с цинком в составе. Некоторые участники исследований переболели гриппом, простудой и другими респираторными болезнями, благодаря чему Хантер и ее коллеги оценили, как цинк влиял на здоровье больных.
Анализ показал, что повышенная концентрация цинка в организме людей могла снижать риск явных форм респираторных инфекций примерно на 32%, а также могла ускорять выздоровление больных примерно на двое суток. Кроме того, с увеличенным содержанием цинка в организме было связано облегчения состояния больных — вероятность кашля и других проблем с горлом в этом случае снижалась на 40%.
Подобные результаты, по словам ученых, говорят, что цинк играет важную роль в защите организма от различных вирусных респираторных инфекций. Поэтому Хантер и ее коллеги предлагают провести клинические испытания, чтобы изучить, как избыток или недостаток цинка влияет на характер течения COVID-19.
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