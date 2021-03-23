В «красных» регионах теперь нужно носить маски в парках и на улицах

Кабинет министров ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах «красной» зоны. Теперь граждане обязаны здесь носить маски.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров от 22 марта.

Согласно документу, запрещается «пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно».

Согласно закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки — памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);

рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

Отметим, по состоянию на 23 марта в Украине 9 регионов находятся в «красной» зоне карантина: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В «красной» зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения.