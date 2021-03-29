На Аляске погиб самый богатый человек Чехии

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, основатель PPF Group, погиб в авиакатастрофе на леднике к востоку от города Анкоридж в штате Аляска, передает Reuters. Ему было 56 лет.

Всего при крушении вертолета погибли пять человек, шестой пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии. Причины аварии выясняются. Кроме Петра Келлнера погиб еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот.

Местные власти ввели до понедельника запрет на полеты над ледником. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причину аварии.

Forbes оценивает состояние Петра Келлнера в $17,5 млрд.