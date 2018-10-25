Стало известно, кто может купить «Челси» у Абрамовича

Предприниматель Петр Келлнер, являющийся самым богатым человеком Чехии, заинтересован в приобретении у российского миллиардера Романа Абрамовича лондонского футбольного клуба «Челси».
Как сообщает Tyden.cz, первые переговоры должны состояться в ближайшие дни.
Отмечается, что обоих бизнесменом связывают тесные связи. К тому же на «Стэмфорд Бридж», домашней арене «Челси», ВИП-ложи Абрамовича и Келлнера соседствуют друг с другом.
Состояние Келлнера оценивается в $15,5 млрд.
Ранее в СМИ сообщалось, что Абрамович рассматривает варианты продажи лондонского футбольного клуба «Челси» от 3 млрд фунтов стерлингов. Отмечалось, что он уже отклонил одно предложение о покупке футбольного клуба за 2,3 млрд фунтов.
Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси» за 140 млн фунтов стерлингов (223 млн долларов в то время — Ред.) в 2003 году. До этого клуб не одерживал побед в национальных первенствах, ни в европейских соревнованиях. С 2003 по 2018 год клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом прибыль «Челси» продемонстрировал лишь в 2014 году.
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