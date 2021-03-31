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Зеленский задекларировал 336 тысяч зарплаты, его супруга – в три раза больше

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Зеленский задекларировал 336 тысяч зарплаты, его супруга – в три раза больше

Президент Владимир Зеленский за 2020 год получил 336 тыс. грн заработной платы, 4,6 млн грн роялти и 13,4 млн грн от продажи дома и земельного участка.

Об этом свидетельствуют данные декларации в реестре НАПК, сообщает Укринформ.

Так, заработная плата президента в прошлом году составила 336 тыс. грн.

Кроме того, глава государства получил роялти от ООО «Квартал 95» на сумму 4 млн 382 тыс. 832 грн, от ООО «Квартал ТВ» — 4 тыс. грн, ООО «Драйв Продакшн» — 8 тыс. грн, ООО «Киностолица» — 239 тыс. грн.

Также президент получил 230 тыс. 703 грн дохода от предоставления имущества в аренду, 203 тыс. 639 грн — инвестиционной прибыли от ценных бумаг, 238 тыс. 505 грн — процентов в банках.

В прошлом году Зеленский продал дом за 12 млн 114 тыс. грн и земельный участок за 1 млн 356 тыс. 600 грн.

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При этом заработная плата супруги президента Елены Зеленской в «Квартал 95» составила 952 тыс. 900 грн. К тому же она получила дохода от предоставления имущества в аренду — 2 млн 443 тыс. 27 грн, инвестиционной прибыли от ценных бумаг 203 тыс. 639 грн, страховых выплат — 33 тыс. 922 грн, роялти — 1 тыс. грн.

Среди расходов президент задекларировал добровольный взнос на памятник космонавту Леониду Каденюку в размере 250 тыс. грн.

Владимир Зеленский, декларация, Елена Зеленская
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