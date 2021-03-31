Зеленский задекларировал 336 тысяч зарплаты, его супруга – в три раза больше

Президент Владимир Зеленский за 2020 год получил 336 тыс. грн заработной платы, 4,6 млн грн роялти и 13,4 млн грн от продажи дома и земельного участка.
Об этом свидетельствуют данные декларации в реестре НАПК, сообщает Укринформ.
Так, заработная плата президента в прошлом году составила 336 тыс. грн.
Кроме того, глава государства получил роялти от ООО «Квартал 95» на сумму 4 млн 382 тыс. 832 грн, от ООО «Квартал ТВ» — 4 тыс. грн, ООО «Драйв Продакшн» — 8 тыс. грн, ООО «Киностолица» — 239 тыс. грн.
Также президент получил 230 тыс. 703 грн дохода от предоставления имущества в аренду, 203 тыс. 639 грн — инвестиционной прибыли от ценных бумаг, 238 тыс. 505 грн — процентов в банках.
В прошлом году Зеленский продал дом за 12 млн 114 тыс. грн и земельный участок за 1 млн 356 тыс. 600 грн.
При этом заработная плата супруги президента Елены Зеленской в «Квартал 95» составила 952 тыс. 900 грн. К тому же она получила дохода от предоставления имущества в аренду — 2 млн 443 тыс. 27 грн, инвестиционной прибыли от ценных бумаг 203 тыс. 639 грн, страховых выплат — 33 тыс. 922 грн, роялти — 1 тыс. грн.
Среди расходов президент задекларировал добровольный взнос на памятник космонавту Леониду Каденюку в размере 250 тыс. грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016