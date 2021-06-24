Зеленский с супругой посетил «Книжный арсенал» в Киеве и подписал открытку

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в четверг посетил юбилейный, десятый Международный фестиваль «Книжный Арсенал», который проводится в Киеве.
Как сообщает пресс-служба президента, проведение юбилейного фестиваля планировалось в прошлом году, однако было перенесено на 2021 год из-за введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
«В этом году фокус-темой фестиваля является „Оптимисты скептики“, ведь это то, что нужно, чтобы выжить и жить в мире, который прошел через карантин и изоляцию», — заявила по этому поводу генеральный директор «Художественного Арсенала» Олеся Островская-Люта.
Отмечается, что во время своего визита Зеленские интересовались изданиями по искусству, художественной литературой и литературой нон-фикшн, и даже приобрели несколько книг на историческую и гуманитарную тематику, а также ряд разножанровых художественных произведений.
«Замечательный фестиваль. Очень много образовательной литературы, много детских книг, художественной литературы. Я интересовался изданиями на историческую тему — мне это интересно. Я читаю утром, где-то в 5:30, когда есть время. А на ночь читать не могу — быстро засыпаю», — заявил по этому поводу Зеленский.
Вместе со своей женой он посетил ряд экспозиций украинских издательства, а также осмотрел стенды с иностранной литературой.
После этого президент принял участие в марафоне писем для пленников Кремля-2021: «Открытка политзаключенному из Арсенала», во время которого подписал открытку от своего имени.
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