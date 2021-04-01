Посольства 12 стран закрылись в КНДР из-за нехватки продуктов и лекарств

Дипломатические представительства 12 государств прекратили работу в КНДР, а весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций покинул страну в связи со сложной обстановкой в республике, в том числе дефицитом товаров и лекарств. Об этом сообщило в четверг посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

По его информации, 18 марта страну покинули 38 иностранных граждан, и это не первый «коллективный выезд сотрудников дипломатических миссий из КНДР». «Ясно одно — он, к сожалению, не последний, исход иностранцев отсюда продолжится. Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось — всего менее 290 человек», — указано в заявлении.

«Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — рассказали в посольстве.

Как отмечается в заявлении, «уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций». В настоящий момент свои страны представляют лишь девять послов и четверо временных поверенных в делах, а «персонал большинства еще функционирующих здесь посольств сокращен до минимума», добавили в посольстве РФ.

В то же время российская дипломатическая миссия продолжает свою работу.