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Порошенко в прошлом году потратил на адвокатов 30 миллионов гривен

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Порошенко в прошлом году потратил на адвокатов 30 миллионов гривен

Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов, из которых 504540 грн заработал в Верховной Раде в минувшем году.

Согласно поданной Порошенко декларации на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, за 2020 год пятый президент получил 222 млн грн доходов, из которых 214 млн — дивиденды, 7 млн — проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке.

Также Порошенко задекларировал заработную плату в парламенте в размере более 500 тыс. грн за год.

Согласно декларации, количество компаний, конечным бенефициаром является Порошенко, в 2020 году составило 26.

Кроме того, из подлежащих декларированию расходов Порошенко в 2020 году более 30 млн грн пошли на юридические услуги для защиты в более 50 уголовных дел, а на рекламу он потратил более 1,8 млн грн.

Также, согласно декларации, сумма уплаченных налогов и военного сбора составляет более 23 млн. грн.

Порошенко хранит наличными $51.2 млн и 423,3 млн грн.

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Среди движимого имущества у семьи Порошенко задекларировано три автомобиля — Jaguar и два Mercedes-Benz.

Также глава «Европейской солидарности» задекларировал ряд коллекций картин, часов, мебель, рояль, люстры, ювелирные выборы, шубы и сумки жены Марины.

Петр Порошенко, декларация
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