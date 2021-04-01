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«Северный поток – 2» сейчас готов на 95%

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«Северный поток – 2» сейчас готов на 95%

Готовность «Северного потока — 2» в настоящее время составляет 95%, сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

«На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода „Северный поток — 2“. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», — сказали в компании.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» в декабре 2020 года построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, сейчас ведет укладку «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании.

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В начале марта Nord Stream 2 AG сообщил, что к «Фортуне» присоединится судно-трубоукладчик «Академик Черский». Вечером 31 марта «Черский» прибыл к месту проведения работ по укладке газопровода «Северный поток — 2».

Северный поток-2
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