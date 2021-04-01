Военная разведка предупредила о возможности вторжения войск РФ в Украину

Россия готова к широкомасштабным провокациям против Украины. Об этом предупреждает военная разведка Украины.

«Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины», — отметили в ведомстве.

«Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины», — заявили там.

Отметим, ранее New York Times со ссылкой на американских военных сообщила о том, что российские войска после окончания учений не спешат покидать приграничные районы с Украиной. Одновременно в российских социальных сетях начали массово появляться сообщения о переброске техники к российско-украинской границе и в аннексированный Россией в 2014 году Крым.

Американские оценки того, сколько дополнительных войск скопилось у границы, расходятся. Один из источников издания сказал, что речь идет примерно о четырех тысячах военнослужащих.