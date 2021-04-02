В Николаеве усиливают карантин – закрывают школы, ограничивают работу транспорта

С 3 апреля в Николаеве введут жесткие карантинные ограничения. Школы переходят на дистанционное обучение.
Об этом городской глава Александр Сенкевич сообщил в своем видеообращении.
В городе ученики 1-11 классов будут учиться дистанционно до момента выхода города из «красного» уровня эпидемической опасности, заявил мэр.
Также в управлении образования Николаевского горсовета сообщили, что учреждения дошкольного образования — детсады — будут принимать детей, родители которых работают на предприятиях критической инфраструктуры или имеют насущную необходимость.
Кроме того, с субботы пассажирский транспорт в Николаеве будет работать только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 с 16:30 до 19:00.
Проезд, как и прежде, будет осуществляться по пропускам. В дневное время маршрутки, троллейбусы и трамваи перевозить пассажиров не будут.
Напомним, что в Полтавской области с 3 апреля тоже усиливают карантин из-за распространения COVID-19, сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.
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