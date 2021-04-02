Полтавская область с 3 апреля усиливает карантин

В Полтавской области с 3 апреля на две недели усиливают карантин из-за распространения COVID-19, сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.
«С 3 апреля в Полтавской, Горишньоплавненской, Миргородской, Лубенской, Гадячской городских территориальных общинах усилят карантин», — говорится в сообщении на сайте ОГА в четверг со ссылкой на решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как отметил директор Департамента здравоохранения Виктор Лысак, необходимо принять все профилактические меры, возможны для предотвращения и расторжения риска инфицирования людей на COVID-19. Очередной подъем заболеваемости начался в конце февраля, во время которого наибольшее количество случаев заболевания достигло 700 человек в сутки. Уровень госпитализации — более 60 человек на 100 тыс. населения.
В связи с усилением карантина, запрещается работа в сфере общественного питания, разрешается доставка и заказ с собой. Не могут работать торговые центры и развлекательные заведения.
Также запрещается проведение массовых мероприятий, деятельность непродовольственных рынков. Ученики и студенты уходят на дистанционное обучение. В тоже время исключением является обучение в детских садах, начальных классах, специальных школах, учебно-реабилитационных центрах, студентов 6 курса и интернов-медиков, которые также вовлечены в борьбу с коронавирусом.
Под временный запрет попадает работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 22:00 до 6:00, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
Ограничения касаются и приема клиентов в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения карантина.
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