На 87 округе «делают» победу Вирастюка – на одном из участков выборы признали недействительными

На одном из участков избирательного округа № 87 в Ивано-Франковской области, где побеждал кандидат от «За майбутнє» Александр Шевченко, выборы признали недействительными.
Об этом сообщили наблюдатели движения «Честно».
«На пересчете было 20 участков. За ночь планировали пересчитать все 20, удалось пересчитать только 5. На одном из 5 участков выборы признали недействительными. На этом участке побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка 141.
Причина признания выборов недействительными — проблема с заявлениями и голосованием на дому. Кроме того, пропала часть бюллетеней, а именно 100 бюллетеней за Шевченко. Напомним, что разрыв между Шевченко и Вирастюком идет на несколько сотен голосов», — заявили там.
Наблюдатели отмечают, что некоторые члены окружной избирательной комиссии (ОИК) голосовали против признания выборов на этом участке недействительными, но большинство были «за».
Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этом участке.
Сейчас считают следующий участок.
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