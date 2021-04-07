Инвестиционный фонд хочет купить Toshiba за $18 млрд

Инвестиционный фонд CVC Capital Partners в ближайшее время выступит с предложением о покупке японской корпорации Toshiba более чем за 2 трлн иен (более $18 млрд). Об этом сообщает японская газета Nikkei.

Руководство Toshiba подтвердило данные газеты. Генеральный директор и президент Toshiba Нобуаки Куруматани сообщил, что «предложение поступило» и руководители компании обсудят его на заседании совета директоров, которое должно состояться в среду, 7 апреля.

Условия сделки будут также согласовываться с правительством Японии, отмечает Nikkei. Министерству финансов необходимо будет заранее проверить сделку в соответствии с принятым в прошлом году законодательством, которое ввело более строгий контроль за иностранными инвестициями в компании, работающие в чувствительных областях.

Toshiba выпускает электротехническую продукцию и оборудование для атомной промышленности, а также выполняет оборонные заказы. В последние годы Toshiba переживает кризис, связанный, в частности, с крупным скандалом из-за подделки финансовой отчетности, а также с серьезными убытками из-за своего бизнеса, связанного со строительством АЭС в США. В конце 2015 года Toshiba сообщила о сокращении 7,8 тыс. рабочих мест, а в 2016 году компания объявила о рекордных за 140 лет убытках. В 2017 году компания столкнулась с перспективой исключения из листинга Токийской фондовой биржи после двух лет отрицательной чистой стоимости активов, указывает Nikkei.

Фонд CVC Capital Partners был создан в 1981 году. По данным Nikkei, фонд располагает капиталом в $117,8 млрд долларов. В Японии фонд действует с 2003 года, в феврале он купил часть бизнеса у японской косметической компании Shiseido. Нынешний президент Toshiba Нобуаки Куруматани ранее возглавлял японское подразделение фонда CVC Capital Partners.