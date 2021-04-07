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Moody's предрекает проблемы банкам СНГ из-за конфликтов и старения населения

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Moody's предрекает проблемы банкам СНГ из-за конфликтов и старения населения

Потенциальная эскалация внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование госбанков и активизация кибермошенничества представляют собой существенные риски для банков стран СНГ. Такой вывод делают аналитики агентства Moody’s в исследовании. По их оценке, для банков СНГ эти факторы представляют большие риски, чем для мирового банковского сектора в целом.

Риск эскалации внутренних и внешних конфликтов материализовался в 2014–2015 годах в Украине и в 2020 году в Беларуси, Киргизстане, Армении и Азербайджане, говорится в исследовании. В 2014–2015 годах сильно пострадал бизнес украинских банков. Доля проблемных кредитов в их портфелях выросла с 16% в 2013 году до 55% в 2017 году, к концу 2020 года она снизилась лишь до 41%. Банки других стран СНГ также могут быть уязвимы с точки зрения этих рисков, подчеркивают аналитики.

Из-за сокращения числа граждан работоспособного возраста будет трудно наращивать доходы банкам России, Беларуси и Украины, отмечает Moody’s. Аналитики агентства ссылаются на прогноз ООН, согласно которому в 2021–2030 годах работоспособное население в странах СНГ сократится на 1%. Хуже ситуация только в Европе, где снижение составит 4%. В Северной Америке в ближайшее десятилетие людей работоспособного возраста станет больше на 1%, в Азии — на 5%, в Латинской Америке — на 6%, в Африке — на 28%.

В странах СНГ наибольшие потери понесут Украина и Беларусь, чье работоспособное население уменьшится на 8%. На третьем месте — Россия (минус 6%). Такое демографическое изменение означает сокращение главных потребителей кредитных продуктов, которые приносят банкам наибольшую прибыль, констатируют аналитики Moody’s. Из-за падения спроса на заемные средства банкам придется жестче конкурировать друг с другом, жертвуя комиссионным доходом. Старение населения также будет способствовать сокращению депозитной базы банков, поскольку пенсионеры не делают накопления, а тратят их.

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На банковском рынке стран СНГ доминируют государственные игроки, пишут аналитики Moody’s со ссылкой на собственные данные и статистику центробанков. В Узбекистане доля госбанков в активах всего сектора составляет 85%, в России — 73%, в Беларуси — 65%, в Украине — 53%, в Азербайджане — 29%. Госбанки часто выдают кредиты, руководствуясь не бизнес-интересами, а целевыми показателями госпрограмм, отмечено в исследовании. Из-за этого они столь зависимы от господдержки, которая может иметь разнообразные формы — вливание капитала, освобождение от плохих кредитов, субсидии.

Аналитики Moody’s также обращают внимание на значительный рост числа неавторизованных банковских транзакций и случаев мошенничества.

банки, Moody's
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