США допускают бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

Власти США рассматривают идею бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Financial Times.

«Мы желаем обсудить идею бойкота с нашими союзниками», — заявил Прайс, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон идею совместного бойкота Олимпиады в КНР.

Но позднее Прайс написал в Twitter, что «до 2022 года еще далеко», поэтому никаких решений не принято. «Но мы продолжим тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход к КНР», — отметил он.

Газета The Hill со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента высокого ранга также сообщила, что Соединенные Штаты пока не рассматривают возможность совместного со своими союзниками бойкота зимней Олимпиады в Китае в 2022 году.

«Наша позиция в отношении Олимпиады 2022 года не изменилась, — сказал источник издания. — Мы не обсуждали и не обсуждаем возможность какого-либо совместного с нашими союзниками и партнерами бойкота».

Ранее с призывами бойкотировать Олимпиаду-2020 выступило порядка 200 правозащитных организаций. Причиной послужили доклады о массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в которых отмечается, что более миллиона уйгуров-мусульман содержатся в лагерях для интернированых.

В марте США совместно с ЕС, Великобританией и Канадой ввели санкции в отношении китайских чиновников, участвующих в выработке политики в отношении Синьцзяна, что вызвало ответные меры со стороны Пекина. Власти Китай назвали информацию о происходящем в СУАР «ложной» и «несовместимой с реальностью».

В ежегодном докладе Госдепартамента по правам человека, опубликованном 30 марта, политика Китая в Синьцзяне была названа «геноцидом». «В Китае правительственные власти совершили геноцид против уйгуров, которые преимущественно являются мусульманами, и преступления против человечности, включая тюремное заключение, пытки, принудительную стерилизацию, преследование уйгуров и членов других религиозных и этнических меньшинств», — говорится в докладе.

США всего раз бойкотировали Игры — в 1980 году в Москве. Такое решение было принято из-за ввода войск СССР в Афганистан. Национальный олимпийский комитет (НОК) США принял решение о бойкоте Олимпиады-1980 под давлением конгресса, следом аналогичное решение приняли НОК из стран союзников США.

НОК США ранее на этой неделе выступил против бойкота. «Было доказано, что они негативно влияют на спортсменов, не решая при этом глобальные проблемы, — говорится в сообщении. — Мы считаем, что более эффективный курс действий для правительств мира и Китая — это прямое участие в вопросах прав человека и геополитических проблемах».

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.