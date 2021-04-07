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США допускают бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

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США допускают бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

Власти США рассматривают идею бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Financial Times.

«Мы желаем обсудить идею бойкота с нашими союзниками», — заявил Прайс, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон идею совместного бойкота Олимпиады в КНР.

Но позднее Прайс написал в Twitter, что «до 2022 года еще далеко», поэтому никаких решений не принято. «Но мы продолжим тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход к КНР», — отметил он.

Газета The Hill со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента высокого ранга также сообщила, что Соединенные Штаты пока не рассматривают возможность совместного со своими союзниками бойкота зимней Олимпиады в Китае в 2022 году.

«Наша позиция в отношении Олимпиады 2022 года не изменилась, — сказал источник издания. — Мы не обсуждали и не обсуждаем возможность какого-либо совместного с нашими союзниками и партнерами бойкота».

Ранее с призывами бойкотировать Олимпиаду-2020 выступило порядка 200 правозащитных организаций. Причиной послужили доклады о массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в которых отмечается, что более миллиона уйгуров-мусульман содержатся в лагерях для интернированых.

В марте США совместно с ЕС, Великобританией и Канадой ввели санкции в отношении китайских чиновников, участвующих в выработке политики в отношении Синьцзяна, что вызвало ответные меры со стороны Пекина. Власти Китай назвали информацию о происходящем в СУАР «ложной» и «несовместимой с реальностью».

В ежегодном докладе Госдепартамента по правам человека, опубликованном 30 марта, политика Китая в Синьцзяне была названа «геноцидом». «В Китае правительственные власти совершили геноцид против уйгуров, которые преимущественно являются мусульманами, и преступления против человечности, включая тюремное заключение, пытки, принудительную стерилизацию, преследование уйгуров и членов других религиозных и этнических меньшинств», — говорится в докладе.

США всего раз бойкотировали Игры — в 1980 году в Москве. Такое решение было принято из-за ввода войск СССР в Афганистан. Национальный олимпийский комитет (НОК) США принял решение о бойкоте Олимпиады-1980 под давлением конгресса, следом аналогичное решение приняли НОК из стран союзников США.

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НОК США ранее на этой неделе выступил против бойкота. «Было доказано, что они негативно влияют на спортсменов, не решая при этом глобальные проблемы, — говорится в сообщении. — Мы считаем, что более эффективный курс действий для правительств мира и Китая — это прямое участие в вопросах прав человека и геополитических проблемах».

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

США, Пекин, Олимпиада-2022
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