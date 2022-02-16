Украинская лыжница попалась на допинге на Олимпиаде

Украинская лыжница Валентина Каминская была временно отстранена от Олимпиады в Пекине из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA).

Положительная допинг-проба была взята у Каминской 10 февраля после гонки с раздельного старта на 10 км. Украинка заняла в ней 79-е место. В пробе спортсменки были найдены местеролон (анаболический стероид), метилкегсанамин и гептаминол (стимулянты). У нее есть право потребовать вскрытия пробы «Б».

Также в Пекине 34-летняя Каминская стала 70-й в личном спринте и 18-й в составе эстафеты.

Каминская до 2018 года выступала за Беларусь, принимала участие в Олимпийских играх 2014 и 2018 годов.

Это второй положительный результат допинг-теста на Играх в Пекине. Ранее на анаболических стероидах попался иранский горнолыжник Хусейн Саве-Шемшаки.