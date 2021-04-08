Австралия не будет ограничивать использование вакцины AstraZeneca

Австралия не планирует вводить ограничения на применение вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в Канберре премьер-министр страны Скотт Моррисон.

«Сейчас нет никаких причин для таких ограничений, но мы продолжим следить за новой информацией», — цитирует его слова агентство Reuters.

В среду британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) выразил опасения по поводу безопасности применения препарата AstraZeneca для людей в возрасте до 30 лет. По его мнению, взрослым представителям данной группы без каких-либо сопутствующих заболеваний предпочтительнее получать альтернативу вакцин AstraZeneca из-за сообщений о вызываемом этим препаратом редком побочном эффекте — тромбозах головного мозга.

Австралийские власти отдали распоряжение срочно изучить результаты вакцинации AstraZeneca. Сообщая о результатах, советник по медицине австралийского правительства Пол Келли заявил, что вакцина в целом является безопасной и эффективной, а случаи тромбоза — очень редкие.

Большинство почти 26-миллионного населения Австралии должно по плану правительства получить именно вакцину AstraZeneca. 50 млн доз этого препарата выпустят австралийские фармацевтические предприятия. Из них около 2,5 мл доз уже произведены, прошли приемку и готовы к распределению по пунктам вакцинации, где предоставление прививок медики намерены начать в мае. Австралийское правительство планирует вдвое увеличить количество центров вакцинации в стране на этой неделе с тем, чтобы предоставить каждому жителю до конца октября как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.