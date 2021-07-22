В Австралии подтвердили два случая смерти после вакцины AstraZeneca

Государственное управление терапевтических товаров Австралии (TGA), являющееся фармрегулятором страны, подтвердило два новых случая смерти, связанных с применением вакцины Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация ABC.
По ее данным, TGA подтвердила, что смерть двух пациентов "из-за редкого нарушения свертываемости крови" была вызвана применением вакцины компании AstraZeneca. Оба умерших пациента - 44-летний мужчина из штата Тасмания и 48-летняя женщина из штата Виктория - были вакцинированы препаратом Vaxzevria.
К настоящему моменту в Австралии введено чуть более 6 млн доз вакцины компании AstraZeneca. За все время применения препарата (с 22 февраля 2021 года) TGA подтвердила шесть смертей, ставших его результатом. Всего было расследовано 355 случаев смерти, предположительно, связанных с вакцинацией против COVID-19.
В настоящий момент в Австралии разрешены две вакцины против коронавируса – препарат американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca. По данным федерального министерства здравоохранения страны, на данный момент первую из двух доз вакцины получили около 10,5 млн человек (более 40% населения Австралии), полностью вакцинированы 2,9 млн человек (11,6% населения).
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