Войти
Байден признал, что не смог остановить строительство «Северного потока 2»
резонанс
Байден признал, что не смог остановить строительство «Северного потока 2»
До конца лета в Украину должны поставить 13 млн доз вакцин
официально
До конца лета в Украину должны поставить 13 млн доз вакцин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Австралии подтвердили два случая смерти после вакцины AstraZeneca

384
В Австралии подтвердили два случая смерти после вакцины AstraZeneca

Государственное управление терапевтических товаров Австралии (TGA), являющееся фармрегулятором страны, подтвердило два новых случая смерти, связанных с применением вакцины Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, TGA подтвердила, что смерть двух пациентов "из-за редкого нарушения свертываемости крови" была вызвана применением вакцины компании AstraZeneca. Оба умерших пациента - 44-летний мужчина из штата Тасмания и 48-летняя женщина из штата Виктория - были вакцинированы препаратом Vaxzevria.

К настоящему моменту в Австралии введено чуть более 6 млн доз вакцины компании AstraZeneca. За все время применения препарата (с 22 февраля 2021 года) TGA подтвердила шесть смертей, ставших его результатом. Всего было расследовано 355 случаев смерти, предположительно, связанных с вакцинацией против COVID-19.

Читайте также: Россия просит ЕСПЧ обязать Украину дать воду в Крым

В настоящий момент в Австралии разрешены две вакцины против коронавируса – препарат американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca. По данным федерального министерства здравоохранения страны, на данный момент первую из двух доз вакцины получили около 10,5 млн человек (более 40% населения Австралии), полностью вакцинированы 2,9 млн человек (11,6% населения).

Австралия, AstraZeneca
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 22 июля 2021
Среда, 21 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Блицкриг, «котел», нокаут, или О творческом стиле Банковой

Громкие политические судебные процессы – это маркер и политической борьбы, и отношений между ветвями власти. Я сразу говорил, что воевать против Медведчука в суде – это проигрышный сценарий для Банковой и Зеленского. А все остальные убедились в этом в мае, когда Медведчук с адвокатами устроили «зеленым» в суде настоящее «избиение младенцев».
Даниил Богатырев
Даниил Богатырев
политолог

Офис президента «на тропе войны» против судебной власти

ОП ведет войну против Конституционного суда - а теперь еще и Верховного суда. После того, как Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения главы КС, ГБР возбудило дело против судей. «Пробуксовка» с делом Медведчука наглядно демонстрирует, почему ОП взял курс на уничтожение независимости и подчинение судебной власти.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

«Северный поток-2» как символ нового расклада сил Россия-Украина-ЕС

Новости, связанные с проектом «Северный поток-2», интересны тем, что они как в капле воды отражают хитросплетения и взаимосвязи европейской политики – и в плоскости Россия-ЕС, и в плоскости Украина-ЕС, и в плоскости Россия-Украина.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016