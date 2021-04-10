В центре Киева задержали двоих пьяных мужчин с боевыми гранатами

Сотрудники Национальной гвардии Украины изъяли боевые гранаты у двух мужчин около станции метро «Майдан независимости» в центре Киева. Об этом сказано в сообщении Нацгвардии в субботу.
«Гвардейцы с сотрудником полиции... заметили подозрительных мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения и остановили их для поверхностной проверки. При проверке личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожих на гранаты», — говорится в нем. Отмечается, что взрывотехниками были идентифицированы боевые гранаты Ф-1 и РГД-5. Мужчины были задержаны, в отношении них открыто уголовное дело по статье УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Указанная статья предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок до семи лет, уточнили в Нацгвардии.
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