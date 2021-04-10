Минздрав планирует открыть в крупных городах центры вакцинации

Министерство здравоохранения Украины планирует в начале лета открыть в городах-миллионниках крупные вакцинные центры для вакцинации от COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
«В городах-миллионниках мы хотим сделать крупные вакцинальные центры — Киев, Львов, Харьков, Запорожье. В таких городах они могут себя оправдать», — рассказал он журналистам в субботу.
Ляшко отметил, что такой центр, в частности, в Киеве, может вакцинировать до 10 тыс. человек в сутки.
Вместе с тем, он подчеркнул, что такие центры смогут «оправдать себя» только если вакцины будет достаточно.
По словам Ляшко, в настоящее время «прописывается алгоритм работы таких центров», в частности, на базе выставочных центров.
Первые центры вакцинации с учётом графика поставки вакцин могут открыться в июне-июле.
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