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США озабочены действиями РФ на границе с Украиной

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США озабочены действиями РФ на границе с Украиной

Вашингтон озабочен ситуацией на границе России и Украины, американские власти в настоящее время обсуждают данную тему с союзниками и партнерами из числа европейских государств. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

«Должен сказать, что я серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной», — отметил он.

«На границе сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года. Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Госсекретарь также отметил, что президент Джо Байден по-прежнему придерживается позиции, что России придется заплатить цену, если она будет действовать агрессивно и безответственно.

«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах отношений с Москвой.

«Вы можете рассчитывать, что он сдержит свое слово», — добавил госсекретарь.

Отвечая на вопрос об эффективности курса в отношении России при предыдущих администрациях и возможности вернуться к политике эпохи Барака Обамы Блинкен ответил, что это невозможно. «Мы не можем вернуться ни на четыре года назад, ни на шесть, ни на восемь, какую бы дату не выбрать. Мы должны работать с тем миром, какой есть, и каким он будет», — указал он.

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На прошедшей неделе агентство Bloomberg сообщило, что США закончили анализ действий России и в ближайшее время могут ввести новые санкции, которые будут включать высылку части дипломатов.

Россия, США, Донбасс, Энтони Блинкен
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