Япония сбросит в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1»

Очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции «Фукусима-1» через два года начнут сливать в Тихий океан. Об этом сообщает Kyodo.

Такое решение было принято на совещании глав японских ведомств с премьер-министром страны Есихидэ Сугой.

«Утилизация воды является неизбежной проблемой при выводе АЭС из эксплуатации», — отметил Суга. Как уточняет агентство, количество очищенной воды на «Фукусиме-1» постоянно растет. Как сообщает Reuters, сейчас ее объем равен примерно 1,25 млн тонн.

Местные рыбаки возражают против сброса воды со станции в океан. Премьер-министр заявил, что правительство будет следить за безопасностью процедуры. «Правительство возьмет на себя инициативу в обеспечении безопасности и примет все меры для развеивания слухов», — уточнил Суга. Власти также будут отслеживать наличие радиоактивных веществ в морских продуктах.

На подготовку к утилизации воды, как отмечает Reuters, энергетической компании TEPCO, владеющей станцией, отведено два года.

Вода используется на АЭС для охлаждения ядерных реакторов. Полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно. Поэтому воду дополнительно разбавят чистой жидкостью, и лишь потом сбросят в океан.

Сейчас очищенная вода хранится на территории «Фукусима-1» в резервуарах. По оценке оператора АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., они будут полностью заполнены к лету 2022 года.

Решение японских властей вызвало негативную реакцию со стороны ряда государств. МИД Китая заявил, что как близкий сосед Японии и заинтересованная сторона страна «серьезно обеспокоена» решением о сбросе воды. В ведомстве указали, что Япония пошла на такой шаг «без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом, несмотря на внутренние и внешние сомнения и возражения».

Кроме того, решение о сбросе воды вызвало «сожаление» у правительства Южной Кореи. Глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль заявила журналистам, что правительство примет все необходимые меры в соответствии с принципом обеспечения безопасности южнокорейского народа от загрязненной воды с АЭС «Фукусима».

США рассчитывают, что Япония ответственно подошла к вопросу утилизации воды, и выразили надежду на дальнейшую координацию по этому вопросу с правительством в Токио, говорится в сообщении американского Госдепа.