Овчарку Байдена отправят на дрессировку из-за проблем с поведением

Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Мейджор, несколько раз пытавшаяся покусать людей, пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса.
«Частные уроки дрессировки пройдут в Вашингтоне, ожидается, что они продлятся несколько недель», — сказал Лароса порталу ITK.
В марте Мейджор вместе со второй собакой президента по кличке Чемп вернулся в Белый дом после того, как в течение некоторого времени проходил корректировку поведения в Делавэре — в частном доме Байдена.
Однако, по данным американских СМИ, Мейджор после возвращения в Белый дом однажды во время прогулки вновь укусил человека. Таким образом, за время президентства Байдена «жертвами» его овчарки стали уже минимум два человека.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила инцидент тем, что собаки пока еще привыкают к новым условиям жизни и новым людям. По ее словам, Мейджор во время одного из инцидентов «был удивлен присутствием незнакомого человека и среагировал так, что это привело к незначительной травме».
Сам Байден заявлял, что Мейджор — «славная собака», которой попросту сложно привыкнуть к тому, что по Белому дому все время ходят незнакомые ей люди.
«Стоит только свернуть за угол, и там вы видите пару человек, которых вообще не знаете», — рассказал президент во время одного из интервью. «Вот он (Мейджор — Ред.) и начинает защищать территорию», — пояснил Байден.
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