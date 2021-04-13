Полтавская область переходит в «красную» зону

С четверга, 15 апреля, Полтавская область перейдет в «красную» зону карантина. В регионе начнут действовать ужесточенные ограничения.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«По результатам (заседания, — ред.) Государственная комиссия решила установить с 00:00 15 апреля 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал он.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в ближайшее время региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС проведет заседание, на котором определят ограничения, которые будут действовать в регионе.

Ограничения «красной» зоны предусматривают, что в регионе будет запрещена работа ТРЦ. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, школьники перейдут на дистанционную форму обучения.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Напомним, с 11 апреля Закарпатская область перешла из «красной» в «желтую» зону карантина. Кроме того, главный санврач Олег Ляшко заявил, что в ближайшее время из «красной» зоны могут выйти Черновицкая и Черниговская области.