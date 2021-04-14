В Австралии не хватает вакцин из-за ограничений ЕС

Кампания вакцинации от COVID-19 столкнулась в Австралии с проблемами, вызванными ограничениями Европейского союза на поставку в страну 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.
«В Австралии предоставление прививок от коронавируса столкнулось с серьезными проблемами. Их причинами стали ограничения Евросоюза на поставки в страну 3,8 млн доз вакцины производства компании AstraZeneca, контракт об экспорте которых был заключен в сентябре 2020 года. К этому также привели изменяющиеся медицинские рекомендации к применению препаратов от коронавируса и глобальные потребности в лекарствах, вызванные продолжающейся пандемией COVID-19», — приводит в среду слова Моррисона газета The Sydney Morning Herald.
По словам премьер-министра, для решения проблемы нехватки вакцин правительство начиная с 19 апреля будет проводить регулярные экстренные совещания с главами администраций штатов и территорий.
Ранее Моррисон заявлял, что более 3 млн доз вакцин, которые Австралия ожидала получить в январе от Евросоюза, так и не были доставлены. Это привело к тому, что проведение австралийской кампании по вакцинации отстало от графика на 83%.
В Австралии число инфицированных за время пандемии коронавируса составляет 29 400, количество летальных исходов достигло 999. Из-за сравнительно небольшого масштаба эпидемии вакцинация началась в стране намного позже, чем в некоторых других государствах. Сейчас австралийские власти ищут возможности для ускорения ее темпов.
Большинство из почти 26-миллионного населения Австралии должно по плану правительства получить вакцину AstraZeneca. 50 млн доз этого препарата выпустят австралийские фармацевтические предприятия. Из них около 2,5 млн доз уже произведены, прошли приемку и готовы к распределению по пунктам вакцинации, где предоставление прививок медики намерены начать в мае. Австралийское правительство планирует вдвое увеличить количество центров вакцинации в стране на этой неделе с тем, чтобы предоставить каждому жителю до конца октября как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.
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