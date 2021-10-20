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Не привитых теннисистов не пустят на Australian Open

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Не привитых теннисистов не пустят на Australian Open

Правительство Австралии ввело правило обязательной вакцинации от коронавируса для участников первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» — Australian Open. Из-за этого турнир могут пропустить многие ведущие теннисисты, сообщает The Age.

В среду министр Австралии по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекс Хоук заявил ABC, что все теннисисты, которые намерены сыграть на турнире, должны пройти полную вакцинацию до приезда в страну.

Как сообщает The Age со ссылкой на данные Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской ассоциации тенниса (WTA), на данный момент 35% теннисистов и 40% теннисисток не прошли полную вакцинацию.

В частности, турнир может пропустить первая ракетка мира Новак Джокович, выигрывавший Australian Open последние три года. «При нынешнем положении дел я до сих пор не знаю, поеду ли в Мельбурн. Я не буду раскрывать свой статус независимо от того, вакцинирован я или нет. Это мое личное дело, и такие вопросы неуместны», — цитирует Джоковича ABC.

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В апреле прошлого года Джокович выступал против обязательной вакцинации спортсменов. «Я не хотел бы, чтобы кто-то заставлял меня вакцинироваться для получения возможности путешествовать», — сказал тогда спортсмен.

В начале этой недели российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублев заявлял, что сделает прививку от коронавируса, чтобы принять участие в Australian Open.

Первый в новом сезоне турнир «Большого шлема» пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

Австралия, Australian Open, вакцинация
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