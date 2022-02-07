Австралия откроет границы для привитых от COVID

Власти Австралии с 21 февраля разрешат въезд туристам, прошедшим полный курс вакцинации. Об этом сообщает 7News со ссылкой на премьер-министра страны Скота Моррисона.

Австралия откроет границы для иностранцев спустя почти два года.

«Единственное условие для въезда в страну — полная вакцинация. Все должны его соблюдать», — сказал Моррисон.

По его словам, привитые туристы не представляют для граждан Австралии большего риска, «чем те, кто уже находится в стране». Кроме того, в ней улучшилась ситуация с COVID-19: число госпитализаций снизилось на 27% с момента пика, сообщил министр здравоохранения Грег Хант.