Австралия откроет границы для привитых от COVID

Власти Австралии с 21 февраля разрешат въезд туристам, прошедшим полный курс вакцинации. Об этом сообщает 7News со ссылкой на премьер-министра страны Скота Моррисона.
Австралия откроет границы для иностранцев спустя почти два года.
«Единственное условие для въезда в страну — полная вакцинация. Все должны его соблюдать», — сказал Моррисон.
По его словам, привитые туристы не представляют для граждан Австралии большего риска, «чем те, кто уже находится в стране». Кроме того, в ней улучшилась ситуация с COVID-19: число госпитализаций снизилось на 27% с момента пика, сообщил министр здравоохранения Грег Хант.
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