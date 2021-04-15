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Журналисты раскрыли схему налоговых «скруток» в концерне «Галнафтогаз» и группе ОККО. В разгар пандемии и активизации на фронте «нагрели» бюджет на миллиарды

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В разгар третьей волны пандемии, коронакризиса, нехватки денег на закупку вакцин  и активизации боевых действий на Донбассе группу компаний ОККО поймали на «скрутках» НДС и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом, как сообщает УНН, говорится в сюжете 5 канала.

Сеть АЗС принадлежит концерну «Галнафтогаз», который в свою очередь входит в холдинг Виталия Антонова «Универсальная инвестиционная группа». По подсчетам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, холдинг не доплатил в бюджет 5,5 млрд грн налогов при этом получил возмещение «липового» НДС на сумму порядка 360 млн грн. Львиная доля НДС «скручено» через торговлю топливом, на которой специализируется ОККО. «Группа компаний ОККО грабит страну на миллиарды. А коррупционные схемы прикрывает налоговая инспекция. В то время, когда война на Востоке не утихает и гибнут десятки молодых бойцов. Пандемия забирает жизни тысяч людей, больницы переполнены тяжелобольными. Когда президент неоднократно просит большой бизнес помочь государству в борьбе с коронавирусом. Но не все предприятия Украины в сложное для нее время готовы протянуть руку помощи, наоборот продолжают нещадно опустошать казну», — говорится в сюжете.

Как объяснил Гетманцев, топливо — очень удобный товар для «скруток», поскольку его можно «привязать» фактически к любому  производству. Поэтому значительный объем всех налоговых махинаций с возмещением НДС приходится на операции с топливом и зерном. Например, компания «ОККО-Ритейл» специализируется на розничной торговле топливом и параллельно занимается оптовой торговлей и экспортом зерна, молочных продуктов и тд. Через такой нетипичный экспорт компания уклоняется от уплаты НДС. По такой же схеме действует «ОККО-Бизнес контракт».

Итого размер недополученного НДС от «ОККО-Ритейл» составляет 329,3 млн грн, он «ОККО-Бизнес контракт» — 21,9 млн грн. В целом за 9 месяцев 2020 года группа ОККО не выплатила 200 млн грн одного лишь НДС. «Компания, которая направляет на эту «скрутку» определенную сумму, получает кредит НДС, если она — это выплатила за какие-то услуги, она еще уклоняется от налога на прибыль и далее получает кеш, чтобы выплатить зарплату в конвертах. Это сразу три схемы», — говорит экономист Олег Гетман.

5 канал направил информационные запросы в ГФС и другие контролирующие органы с вопросом о последней налоговой проверке Универсальной инвестиционной группы. Запрос также отправлен в концерн Галнафтогаз.

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Как ранее писали СМИ, глава ГФС Вадим Мельник может быть причастен к налоговым «скруткам» в концерне Галнафтогаза, «крышеванию» производства нелегальных сигарет и давлению на законный бизнес. 12 апреля активисты организации «Стоп коррупции» провели акцию протеста у ГФС, чтобы привлечь внимание к разворовыванию госбюджета в период пандемии, коронакризиса и обострения на фронте. «Бизнес, который и так зарабатывает миллиардные прибыли в это непростое для страны время должен наоборот помогать удержать экономическую стабильность, решает цинично и нагло грабить казну Украины», — говорится в сюже

налоги, НДС, ОККО
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