СМИ узнали, почему США передумали отправлять эсминцы в Черное море

Министерство обороны США решило не отправлять в Черное море два эсминца, как планировалось ранее, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.
Как сообщил собеседник издания, «было принято решение воздержаться от отправки, чтобы избежать эскалации ситуации без особой необходимости».
Ранее средства массовой информации со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщили, что Соединенные Штаты отменили запланированное на этой неделе размещение двух военных кораблей в Черном море.
Вашингтон обязан сообщить Анкару минимум за 15 дней до того, как отправить военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы.
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