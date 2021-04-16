Американские аналитики сочли санкции против российского госдолга слишком мягкими

Американские аналитики и инвесторы назвали введенные накануне санкции против Москвы «самым мягкими действиями», которые США могли предпринять против российского госдолга, пишет Financial Times.
По мнению специалистов, Россия сможет избежать серьезного экономического ущерба после новых рестрикций, так как все желающие смогут получить доступ к гособлигациям на вторичном рынке.
«Самые худшие ожидания не оправдались. Санкции неприятны, но они никак не повлияют на российскую экономику», — заключил инвестиционный директор Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо.
Накануне США ввели новый пакет ограничительных мер против Москвы из-за вмешательства в выборы 2020 года, кибератак и ситуации с Крымом. Также Белый дом выслал десять сотрудников посольства в Вашингтоне.
В МИД России пригрозили ответными мерами.
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