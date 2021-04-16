Вакцину Pfizer начнут применять уже в воскресенье, но получат ее не все

Завтра, 17 апреля, 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса компании Pfizer, первая партия которой сегодня была доставлена в Украину в рамках инициативы COVAX, направят в областные центры. Уже 18 апреля этой вакциной будут сделаны первые уколы в домах для пожилых людей.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Завтра, 17 числа, 29 500 доз разъедутся по складам всех областных центров страны. И уже 18 апреля начнутся первые прививки», — заявил Ляшко.

По его словам, согласно плану, первые уколы этой вакциной будут в домах престарелых. Он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.

При этом половина вакцин будет использована для первой дозы, остальная часть — для второй.

«117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будут использованы 50% для первой прививки. После этого через 25 дней будет повторное проведение прививки и получение полного комплекса вакцины», — заявил Ляшко.

Напомним, сегодня в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.