Вакцину Pfizer начнут применять уже в воскресенье, но получат ее не все

Завтра, 17 апреля, 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса компании Pfizer, первая партия которой сегодня была доставлена в Украину в рамках инициативы COVAX, направят в областные центры. Уже 18 апреля этой вакциной будут сделаны первые уколы в домах для пожилых людей.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Завтра, 17 числа, 29 500 доз разъедутся по складам всех областных центров страны. И уже 18 апреля начнутся первые прививки», — заявил Ляшко.
По его словам, согласно плану, первые уколы этой вакциной будут в домах престарелых. Он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.
При этом половина вакцин будет использована для первой дозы, остальная часть — для второй.
«117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будут использованы 50% для первой прививки. После этого через 25 дней будет повторное проведение прививки и получение полного комплекса вакцины», — заявил Ляшко.
Напомним, сегодня в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.
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