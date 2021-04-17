Два больших десантных корабля Северного флота РФ вошли в Черное море

Два больших десантных корабля Северного флота России — «Александр Отраковский» и «Кондопога» — в субботу, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские сайты, публикующие фотографии их прохождения через пролив.

Утверждается, что боевые корабли направляются в Севастополь.

По имеющимся данным, в настоящее время в Средиземном море находятся еще два БДК Балтийского флота — «Калининград» и «Королев». В конце марта они зашли туда, пройдя пролив Гибралтар.

Напомним, ранее Министерство обороны США решило не отправлять в Черное море два эсминца, как планировалось ранее, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе.